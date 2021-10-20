В Ярославле осудили мать, которая отдала своего ребенка

В Ярославле судили мать и приемных родителей, которые незаконно получили от нее ребенка Фото: Михаил ФРОЛОВ

35-летняя жительница Ярославля и двое жителей Ижевска – 31-летняя женщина и 36-летний мужчина - обвинялись по статье «Совершение иной безвозмездной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии».

Следствием установлено, что в апреле 2014 года жительница Ярославля узнала, что беременна, но не сказала об этом отцу будущего ребенка, так как уже не жила с ним. Она решила отказаться от ребенка и в интернете написала о том, что после рождения готова его передать кому-то. На это объявление ответила семейная пара из Ижевска Республики Удмуртия. Они договорились с биологической матерью, что заберут ребенка сразу после родов, минуя законный порядок усыновления. Так они и сделали.

Позже об этом узнал настоящий отец и в июне 2020 года он забрал ребенка из Ижевска, сообщив обо всем произошедшем полиции.

- Приговором суда жителям Удмуртии суд назначил наказание: мужчине 2 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, женщине 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, жительницу города Ярославля суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.