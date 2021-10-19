Ярославцы больше часа простояли на улице под дождем, чтобы сдать ПЦР-тест. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Больше часа провели ярославцы в очереди у больницы №2 на улице Попова. Простояв на холоде и под дождем, многие так и не смогли сдать ПЦР-тест.

- Вот так больные люди подождем стояли у больницы №2 на Попова, чтобы сдать тест на корону. Так ладно бы всех приняли. После 9 часов просто вышла медсестра и сказала «больше не принимаем, идите домой». Завтра буду делать попытку №2, - пишет автор поста в группе «Ярославль LIVE».

- Да тут пока шастаешь по больницам, быстрее заразу подцепишь, - комментируют пост ярославцы.

- Ладно, пришлось ждать, но хотя бы стулья или скамейки вынесли. Что за отношение?

Как пояснили в больнице, у медсестры, которая брала анализы, закончился рабочий день и она ушла, не дождавшись сменщиков. За что, конечно, будут наказана…