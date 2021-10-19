Владимир Волков обещал найти более ответственного подрядчика для завершения строительства троллейбусного депо в Ярославле

Мэр Ярославля Владимир Волков прокомментировал срыв сроков сдачи троллейбусного депо в Брагино Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков прокомментировал срыв сроков сдачи троллейбусного депо в Брагино, куда часть общественного транспорта должна была переехать после того, как город отдал территорию старого парка под застройку.

- Это важнейший объект, который Ярославль должен получить в рамках инвестиционного соглашения, заключенного в прошлом году с застройщиком «Перспектива». Все мы помним, как непросто далось решение о передаче земли под троллейбусным депо на Горвалу. Но уже больше года ярославцы пользуются бесперебойной модульной подстанцией, открытой в рамках того самого контракта взамен устаревшей. И это — далеко не все, - напомнил Владимир Михайлович. - Тем не менее стоит признать, что не все наши планы удается реализовать так, как это было задумано изначально. Подрядчик, которому мы доверили столь ответственную работу, подвел всех - и мэрию, и наше транспортное предприятие, и, конечно, горожан. И понесет за это наказание. Я лично буду контролировать исполнение штрафных санкций и приложу все усилия, чтобы обязательства перед городом были выполнены. Но прежде всего необходимо как можно

быстрее найти тех, кто закончит работы в кратчайшие сроки с полной ответственностью. Нужно сделать все, чтобы депо заработало раньше, чем позволяют полагать нынешние прогнозы. Для этого мы усилим контроль на всех этапах - не только за новым подрядчиком, но и за должностными лицами, которые курируют работу в этом направлении.

Напомним, построить цех технического обслуживания и мойку троллейбусов в трамвайном депо «Яргорэлектротранса» на Ленинградском проспекте должен был подрядчик из Брянска – АО «Брянскагропромпроект». Но на сегодняшний день на объекте готовы только каркас, стеновые панели и кровля. Поэтому предприятие расторгает контракт, и начинается поиск новых исполнителей. В качестве новых сроков власти называют конец апреля 2022 года.

Помимо нового депо инвестиционное соглашение принесет предприятию обновление троллейбусного парка. Изношенную технику заменят на новую.

Также АО «ЯрГЭТ» получит квадратные метры в новостройке на Городском валу — вместе с ярославцами, которые нуждаются в жилье.

Кроме того, договор предусматривает разработку проекта пристройки к школе №1. Проект находится в высокой степени готовности.