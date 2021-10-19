Экс-директора ТГК-2 Надежду Пинигину освободили от уголовной ответственности

Ярославская ТЭЦ-2.Фото: ТГК-2.

Стало известно, что экс-директора ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" Надежду Пинигину освободили от уголовной ответственности.

- Обвиняемые освобождены от уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений, поскольку возместили ущерб, причиненный Российской Федерации, перечислив в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба, а также сумму недоимки, пени и штрафы, всего в размере более 70 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Кроме того, Пинигина признала свою вину в должностных преступлений и возместила 50 миллионов рублей. Также суд опирался на возраст обвиняемой и ее помощь расследованию, поэтому смягчил наказание до домашнего ареста.