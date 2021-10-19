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Общество19 октября 2021 14:00

Житель Ярославля добился компенсации от владельца собаки, которая его укусила

Овчарка была без поводка и намордника
Анастасия Голубева
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Житель Ярославля добился компенсации от владельца собаки, которая его укусила

Житель Ярославля добился компенсации от владельца собаки, которая его укусила

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя Ярославля в ноябре прошлого года укусила немецкая овчарка, которую хозяин выгуливал без поводка и намордника. Мужчина обратился в суд к владельцу этой собаки.

Согласно статье Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Учитывая породу собаки, суд отнес ее к источникам повышенной опасности.

- Решением Заволжского районного суда Ярославля, оставленным без изменения апелляционной инстанцией Ярославского областного суда, в пользу пострадавшего с владельца собаки взыскана компенсация морального вреда и судебные расходы, - сообщили в прокуратуре Ярославской области