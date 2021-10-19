В Ярославле с автобусного маршрута №41а убрали несколько рейсов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле на автобусном маршруте №41а с 18 октября убрали четыре рейса. Этот автобус ходит от ТРК «Ярославский Вернисаж» до поселка Куйбышева.

Теперь список остановок в прямом направлении выглядит так: ТРК «Ярославский Вернисаж» - Крестобогородская – Улица Слепнева – «Арена-2000» - Технический университет – Автовокзал – Проспект Фрунзе – Суздальское шоссе – Парашютный проезд – ТЦ «Аксон» - Поселок Сокол - Улица Чернопрудная – Улица Академика Колмогорова – Улица Лескова – Дядьковская – Улица Судостроителей – Улица Светлая – Улица Проектируемая – Больница №2 – Улица Пирогова – Поселок Куйбышева

Маршрут остановок в обратном направлении: Поселок Куйбышева – Улица Индустриальная – Проспект Фрунзе – Больница №2 – Улица Проектируемая – Улица Светлая – Улица Судостроителей – Дядьковская – Улица Лескова – Улица Академика Колмогорова – Улица Чернопрудная – Поселок Сокол – Парашютный проезд – Суздальское шоссе – ЖК «Ярославль-Сити» - Автовокзал – Технический университет – «Арена-2000» - Улица Павлова – Крестобогородская – ТРК «Ярославский Вернисаж».

Ярославцы в соцсетях жалуются на маршрут №41а и говорят о том, что чаще всего транспорт ходит не по расписанию, его можно прождать 40 минут. Также, автобус не всегда отображается на электронных маршрутных картах.