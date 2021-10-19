Проблемный детский сад на улице Дядьковской в Ярославле достоят к концу года

Детский сад на улице Дядьковской в Ярославле достоят к концу года Фото: Правительство Ярославской области

Вчера, 18 октября, врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев проверил ход строительства двух детских садов. Оба они должны быть введены в эксплуатацию до конца этого года, но возведение одного идет четко по плану, а по второму отстают от графика.

Детский сад у дома №6а на улице Дядьковской готов на 85%. Здесь уже выполнен основной объем строительно-монтажных работ, сейчас идет отделка помещений, закупается и доставляется оборудование.

Строительство второго детсада, тоже на Дядьковской, идет с отставанием от плана. Сад готов на 65%.

- Мы проговорили все организационные меры, которые нужно принять, чтобы садик был сдан вовремя и получил лицензию к 1 января. Важно сделать так, чтобы никаких доработок, когда придут дети, уже не проводилось. Подрядчик обещает, что все сроки будут выдержаны. Я очень рассчитываю, что никаких мер ни к кому применять не надо будет, - сказал Михаил Евраев.

Чтобы успеть в срок, нужно увеличить число работников на объекте, продлить смены и привлечь дополнительную технику.