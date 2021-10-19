Ярославца обвиняют в убийстве на ферме

Сейчас подозреваемый задержан. Фото: СУ СКР по Ярославской области

17 октября два приятеля были вместе на ферме в деревне Коромыслово Ярославской области. День не предполагал ничего плохого, но между знакомыми возникли разногласия, итогом которых стала драка.

- Как следует из материалов уголовного дела, 54-летний житель Ярославской области в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес 53-летнему мужчине удар ножом в грудь, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Рана стала смертельной для мужчины. Сейчас подозреваемый задержан, следователи собирают доказательную базу.