В Ярославской области нашли 13-летнего подростка

Благодаря совместным действиям, подростки были найдены. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области прекратили поиски 13-летнего подростка, который сбежал 18 октября из государственного учреждения в Переславском районе. Оказалось, что вместе с парнем побег устроил его друг одногодка. Ребята вместе жили в учреждение.

- В поисковых мероприятиях принимали участие следователи, криминалисты, сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательных организаций. Благодаря совместным действиям, подростки были найдены. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства исчезновения несовершеннолетних.