В Ярославской области пропал 13-летний подросток

Если вы знаете, где может находиться пропавший подросток, то сообщите об этом. Фото: поисковый отряд "ЯрСпас"

В Переславском районе Ярославской области пропал 13-летний Данил Киргизов. 18 октября подросток ушел их государственного учреждения, с тех пор о его местоположение ничего неизвестно.

- Рост Данила 170 сантиметров, он худощавого телосложения. Волосы у парня светло-русые. В день исчезновения был одет в спортивную одежду темного света, - сообщили в поисковом отряде "ЯрСпас".

Если вы знаете, где может находиться пропавший подросток, то сообщите об этом по телефонам: 02, 102, 112 в полицию, либо обратитесь на горячую линию поискового отряда: 89109640838.