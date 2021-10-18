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Общество18 октября 2021 17:40

Жительница Ярославля лишилась автомобиля из-за задолженности по кредиту

Судебные приставы забрали машину для погашения долга
Анастасия Голубева
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Судебные приставы арестовали машину должницы. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Судебные приставы арестовали машину должницы. ФОТО: УФССП по Ярославской области

29-летняя жительница Ярославля взяла в микрокредитной компании займ под залог автомобиля. В нужный срок женщина не выплатила деньги, и кредитор обратился в суд для разрешения ситуации и погашения долга.

Суд удовлетворил требования компании и оповестил должницу о возбуждении исполнительного производства и действий, которые могут быть совершенны в отношении ее машины. Через некоторое время автомобиль все-таки арестовали, его владелица не препятствовала этому.

- Автомобиль изъят и передан на ответственное хранение взыскателю. Денежные средства с реализации транспортного средства пойдут в счет оплаты долга заемщицы, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.