Жительница Ярославля лишилась автомобиля из-за задолженности по кредиту

Судебные приставы арестовали машину должницы. ФОТО: УФССП по Ярославской области

29-летняя жительница Ярославля взяла в микрокредитной компании займ под залог автомобиля. В нужный срок женщина не выплатила деньги, и кредитор обратился в суд для разрешения ситуации и погашения долга.

Суд удовлетворил требования компании и оповестил должницу о возбуждении исполнительного производства и действий, которые могут быть совершенны в отношении ее машины. Через некоторое время автомобиль все-таки арестовали, его владелица не препятствовала этому.

- Автомобиль изъят и передан на ответственное хранение взыскателю. Денежные средства с реализации транспортного средства пойдут в счет оплаты долга заемщицы, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.