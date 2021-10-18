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Общество18 октября 2021 17:04

В школе Переславля-Залесского оборудовали современный стадион

Спортивный объект появился у школы №2
Анастасия Голубева
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В школе Переславля-Залесского оборудовали современный стадион

В школе Переславля-Залесского оборудовали современный стадион

Фото: Правительство Ярославской области

В Переславле-Залесском в школе №2 появился новый современный стадион. Учащиеся этой школы теперь смогут попробовать себя в разных видах спорта, благодаря тому, что оборудованный объект многофункционален.

- На спортивной площадке разместились легкоатлетическая зона с беговыми дорожками и ямой для прыжков, игровые поля для футбола, волейбола, баскетбола, воркаута, а также зрительские трибуны и мачты освещения, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Похожие спортивные стадионы с сентября уже были открыты в Тутаеве и Гаврилов-Яме.