В Ярославле в День отца прошла акция «Сад Отечества»

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области и члены Совета отцов приняли участие в акции «Сад Отечества». ФОТО: Олег ПЕТРОВ

17 октября, в соответствии с указом Президента России, вся страна впервые отметила День отца.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области и члены Совета отцов приняли участие в акции «Сад Отечества».

Старт акции был дан высадкой 15 каштанов на территории Провинциального колледжа. Также во всех муниципальных образованиях отцы вместе со своими детьми сажали деревья, убирали мусор, красили лавочки.

- В этот день особенно радостно отметить, что поддержанная Президентом инициатива об учреждении Дня отца появилась благодаря активной позиции членов Совета отцов. Надеемся, что акция «Сад Отечества» станет доброй традицией для всех семей нашей области, - сказал детский омбудсмен Михаил Крупин.