В Ярославле водитель выгнал из автобуса пассажиров с проездными билетами: «Творится беспредел»

Ярославцы в социальных сетях массово жалуются на поведение водителя автобуса №55. По словам пассажиров, мужчина принимает оплату только наличными, а тех, у кого нет при себе денег, в грубой форме высаживает. Проездные и банковские карты водитель не признает.

- Прошу обратить внимание руководителей «Яргортранса». Водитель 55-го автобуса в неадекватном состоянии требовал наличную оплату при наличии у нас гражданских проездных, оплаченных на месяц вперед. Говорит, что валидатор не работает. А может быть, он специально его выключил? В итоге в грубой форме заставил выйти нас, двух престарелых людей, после того, как мы отказались оплачивать наличными. Творится беспредел, - пишет пассажир автобуса в группе «Ярославль/Заволга» ВКонтакте.

Как оказалось, эта жалоба не единственная: многие жители Заволжского района не без оснований недовольны действиями мужчины. По словам пассажиров, он буквально принуждает оплачивать проезд наличными, при этом билет не выдает.

- Не в первый раз это происходит именно в 55-м автобусе. С меня тоже требовал оплату налом при наличии проездного. Как итог, мне пришлось выйти из автобуса, так как водитель отказался везти по проездному, - пишет Татьяна С.

- Карту не принял, дала наличкой, билет не дал. Именно он, - говорит Екатерина Л.

- Не один раз именно этот водятел попадался на 55-м маршруте… Честно говоря, страшно ехать было… И да, состояние, мягко говоря, не адекватное у него, - утверждает Елена Г.

В комментариях ярославцы просят транспортные службы обратить внимание на этого водителя и проверить состояние валидаторов, которые на этом маршруте подозрительно часто выходят из строя.