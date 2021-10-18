В Рыбинске начали ремонтировать дорогу на дамбе-ГЭС

В Рыбинске начался ремонт участка дороги на дамбе-ГЭС. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске начался ремонт участка дороги на дамбе-ГЭС. Протяженность дороги, которую предстоит привести в порядок, составляет 3,2 километра. Она начинается от границы города и заканчивается на повороте за гидросооружениями.

Как пояснили в администрации Рыбинска, участок от седьмого километра до начала водохранилища не является границей города и считается зоной ответственности Рыбинского района.

- Проводить на данном отрезке дороги работы мы не имеем права. Для ремонта был выбран самый разбитый участок на Шекснинском шоссе, - уточнил заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

При ремонте будут использовать специальную машину – перегружатель асфальтовой смеси – которая повысит качество покрытия и увеличит скорость работ. Поэтому закончить участок подрядчик планирует за неделю.