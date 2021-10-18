Каждый четвертый житель Ярославля за усиление противоковидных мер

Четверть опрошенных ярославцев выступает за усиление мер по борьбе с коронавирусом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди ярославцев и выяснили, что четверть их них выступает за усиление мер по борьбе с коронавирусом.
- Переводите людей на удаленную работу - освободится общественный транспорт, вот и
снизится процент заболевших. Иначе это не работает. Большинство заболевает либо по
дороге на работу или с работы в общественном транспорте, либо на рабочем месте, - комментируют свое решение ярославцы.
Однако 52% горожан категорически против ограничений, а 23% затруднились ответить на этот вопрос.
Активнее остальных за ужесточение коронавирусных мер выступают жители Челябинска и Самары – по 37% от общего числа опрошенных.
- Повсеместная вакцинация!
- Нужен коллективный иммунитет.
- Всем чихать на коронавирус, надо сильно все ужесточать.
- Люди расслабились, ходят без масок, много болеющих, чихающих и кашляющих.