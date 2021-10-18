Каждый четвертый житель Ярославля за усиление противоковидных мер

Четверть опрошенных ярославцев выступает за усиление мер по борьбе с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди ярославцев и выяснили, что четверть их них выступает за усиление мер по борьбе с коронавирусом.

- Переводите людей на удаленную работу - освободится общественный транспорт, вот и

снизится процент заболевших. Иначе это не работает. Большинство заболевает либо по

дороге на работу или с работы в общественном транспорте, либо на рабочем месте, - комментируют свое решение ярославцы.

Однако 52% горожан категорически против ограничений, а 23% затруднились ответить на этот вопрос.

Активнее остальных за ужесточение коронавирусных мер выступают жители Челябинска и Самары – по 37% от общего числа опрошенных.

- Повсеместная вакцинация!

- Нужен коллективный иммунитет.

- Всем чихать на коронавирус, надо сильно все ужесточать.

- Люди расслабились, ходят без масок, много болеющих, чихающих и кашляющих.