Открыли авиасообщение между Ярославлем и Калининградом Фото: Правительство Ярославской области

Между Ярославлем и Калининградом налажено авиасообщение. Первый рейс из аэропорта «Туношна» был сделан вчера, 17 октября, сообщили в правительстве Ярославской области.

- На направлении будет работать авиакомпания «Nordwind Airlines», которая зарекомендовала себя с положительной стороны в нашем регионе. В летнем сезоне она уже выполняла регулярные рейсы в Симферополь. Надеюсь, рейсы в Калининград станут такими же востребованными и успешными, - сказал и.о. заместителя председателя правительства области Максим Авдеев.

Полеты осуществляются раз в неделю, по воскресеньям. Время в пути – 2 часа 20 минут. Стоимость билета – от 2714 рублей в одну сторону. «Boeing 737-800» вмещает в себя 189 пассажиров.