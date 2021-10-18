Погодная лихорадка: в Ярославской области на этой неделе может выпасть снег

К концу недели потепление усилится, усилятся и дожди. Скриншот с сайта Центр "Фобос"

Всю эту неделю Ярославскую область и весь Центральный регион ожидает погодная лихорадка. По прогнозам Центра «Фобос», в начале недели может похолодать и выпасть снег, а к концу недели сильно потеплеет.

- В считанные дни погода будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад – в метеорологическое прошлое конца сентября, - пишут синоптики.

В понедельник ожидается сильный дождь, +6..+8, ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером возможен небольшой снег. Ночью переменная облачность, небольшой снег, температура +1..+3. Атмосферное давление в пределах нормы.

Завтра, 19 октября, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночью +1..+3, днем +4..+6, ветер северо-западный, умеренный.

20 октября - переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью 0..+2, днем +2..+4, ветер юго-западный, умеренный.

21 октября на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +1..+3, днем +11..13, ветер юго-западный, сильный, порывы до 17 м/с.

- В четверг теплый фронт очередного циклона принесет с собой полчища дождевых туч, усиление ветра, что, впрочем, не помешает температуре воздуха повысится. Такие контрасты будут сопровождаться барической «пилой» - атмосферное давление после роста до 752 мм рт.ст. за сутки рухнет на 16 единиц, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, - предупреждают синоптики «Фобоса».

В пятницу ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +10..12, ветер юго-западный, сильный, порывы до 18 м/с.

К концу недели потепление усилится, усилятся и дожди. Но всплеск тепла окажется недолгим. С воскресенья начнется вторжение арктического холода.