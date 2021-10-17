В торговом центре «Альтаир» в Ярославле сработала пожарная сигнализация

В ТРЦ «Альтаир» в Ярославле сработала пожарная сигнализация. ФОТО: Карина Среднякова

Сегодня, 17 октября, в Ярославле в торгово-развлекательном центре «Альтаир» сработала пожарная сигнализация и приехала бригада МЧС. Всех покупателей, которые находились в этот момент в торговом центре, попросили выйти на улицу.

- Сначала в кино вырубился экран, после включили только звук. Затем сработала пожарная сигнализация, - рассказала очевидец произошедшего Карина Среднякова. – Люди зашли в «Альтаир» спустя 15 минут, а в кинотеатр и остальные магазины после того, как уехали пожарные.

В пресс-службе МЧС по Ярославской области рассказали, что это был ложный вызов, так как просто произошел скачок напряжения и поэтому сработала сигнализация.