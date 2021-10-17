В ДТП на окружной дороге Рыбинска погиб 69-летний мужчина Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вчера, 16 октября, около 20:05 на окружной дороге Рыбинска в районе поселка Костино произошло ДТП. Автомобиль «Тойота», под управлением 46-летнего водителя, сбил 69-летнего мужчину, который по предварительной информации шел по проезжей части, где нет пешеходного перехода.

- В результате ДТП 69-летний мужчина скончался на месте. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.