В Ярославской области на увеличение ковидных коек с кислородом выделят 60 миллионов рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Вчера, 16 октября, врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел совещание с главными врачами больниц и руководством департамента здравоохранения. Один из главных итогов заседания – увеличение количества ковидных коек с кислородом на треть. На это будет выделено 60 миллионов рублей из резервного фонда правительства региона.

- Ситуация с лечением коронавирусных больных в Ярославской области непростая, – отметил Михаил Евраев. – В настоящее время кислородом обеспечено 1780 ковидных коек из 3523, что составляет чуть более половины. За прошедшую неделю число госпитализированных на такие койки выросло более чем на 10%. И сейчас крайне важно обеспечить людям полноценное лечение.

В правительстве рассказали, что также на совещании решен вопрос с ремонтом компьютерного томографа в Рыбинской городской больнице №1, который вышел из строя несколько месяцев назад. Средства на проведение работ будут выделены из бюджета медучреждения.