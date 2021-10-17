В Рыбинске установят памятник детям войны. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске собираются открыть памятник детям войны, который будет посвящен присвоению звания «Город трудовой доблести». Инициатива в разработке такого объекта памяти принадлежит городскому Совету ветеранов и общественной организации «Дети войны».

В Рыбинске живет больше шести человек, которые были детьми во время Великой Отечественной войны.

- Это дети, который в один миг стали взрослыми. Они также работали на полях и заводах, провожали на фронт родных и близких, - отметила автор памятник, скульптор Елена Пасхина.

На данный момент эскиз памятника готов, решается вопрос о том, где его установят.

- После финальной доработки планируем разместить его в мемориальной зоне на Волжской набережной. Но, возможно, он будет гармонично смотреться рядом со стелой "Город трудовой доблести", для которой по результатам онлайн-голосования вы выбрали зеленую зону между улицами Лизы Чайкиной и Зои Космодемьянской. Архитекторы проработают несколько вариантов, и вместе с вами определим окончательное место установки памятника детям войны, - рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.