В Ярославле спасли кошку, которая долгое время была заперта в квартире

Кошка все время царапала по стеклу. ФОТО: скрин из видео Анжелики Мальковой

В пятницу, 15 октября, в соцсетях появился пост, буквально кричащий и просящий о помощи. В одном из жилых домов Ярославля в квартире оказалась заперта кошка, а кот из этой же квартиры был выпущен в подъезд. Хозяйка животных умерла и про четвероногих друзей забыли. Кошку неравнодушные соседи пытались кормить через щель в окне.

После долгих разбирательств, квартиру все-таки открыли и животное забрали. Сейчас кошка уже находится у новых хозяев.

- Чудо случилось!!! Боится, но супер ласковая. Киска дома, теперь ее зовут Лушей, - рассказала Ирина Габулян, которая занималась этой ситуацией.