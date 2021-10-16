В Дзержинском районе Ярославля затопило недавно отремонтированный двор

Аварийщики увели воду из двора в канализацию. ФОТО: Михаил Рахимов ВКонтакте

В Ярославле на Тутаевском шоссе у дома №45 вчера, 15 октября, прорвало трубу. Водой затопило весь двор, который, по словам местных жителей, совсем недавно отремонтировали.

- Аварийная служба сработала оперативно. Чтобы не топило дворы и улицу, вывели протечку напрямую в канализацию, - рассказал общественник Михаил Рахимов.

Как уточнил общественник, ссылаясь на сотрудников "Водоканала", заниматься ремонтом трубы и устранять последствия прорыва должен подрядчик, который делал ремонт.