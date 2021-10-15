Правительство области сложило свои полномочия в соответствии с Уставом Ярославской области

13 октября Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова помощником Президента РФ. Временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области согласно указу Президента Российской Федерации стал Михаил Евраев.

15 октября он прибыл в Ярославль и был официально представлен общественности, депутатам и главам районов.

Михаил Евраев подписал свой первый указ, в соответствии с которым правительство Ярославской области сложило свои полномочия.

Процедура предполагает продолжение исполнения своих должностных обязанностей председателем правительства области, его заместителями и заместителями губернатора области до формирования нового состава правительства области.