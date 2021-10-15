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Общество15 октября 2021 22:34

Правительство области сложило свои полномочия в соответствии с Уставом Ярославской области

Соответствующий Указ подписал сегодня временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Евраев
Мария СОКОЛОВА
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13 октября Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова помощником Президента РФ. Временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области согласно указу Президента Российской Федерации стал Михаил Евраев.

15 октября он прибыл в Ярославль и был официально представлен общественности, депутатам и главам районов.

Михаил Евраев подписал свой первый указ, в соответствии с которым правительство Ярославской области сложило свои полномочия.

Процедура предполагает продолжение исполнения своих должностных обязанностей председателем правительства области, его заместителями и заместителями губернатора области до формирования нового состава правительства области.