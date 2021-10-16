В Ярославской области начался сезон охоты на пушных зверей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области с 15 октября стартовал сезон охоты на пушных зверей. До 28 февраля разрешена добыча белки, горностая, куницы, ласки, норки и хоря.

- Сейчас в регионе идет сезон охоты и на зайца, енотовидную собаку и лисицу, который также продлится до 28 февраля, – уточнил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – По нормам один охотник может добыть не более трех зайцев-беляков в сутки. На лисицу и енотовидную собаку суточная норма допустимой добычи составляет 10 особей, такие же суточные нормы распространяются на белку, горностая, ласку и норку.

Нормы устанавливают, учитывая количество особей в ярославских лесах. Мониторинг показал, что здесь обитают 32 тысячи белок, 3216 горностаев, 3447 куниц, 6109 норок и 1460 хорей.

В том числе и за тем, чтобы лимит на суточный отстрел не был превышен, следят инспекторы. За 9 месяцев этого года они провели 1800 рейдов и выявили 238 административных нарушений и 40 нарушений, которые попадают под действие Уголовного кодекса РФ.

Поэтому выходить на охоту нужно со всеми необходимыми разрешениями и документами. Оформить их можно при помощи портала Госуслуг, в МФЦ и в департаменте.