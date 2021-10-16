В Ярославле в отношении директора асфальтобетонного завода возбуждены административные дела

С начала этого года в Ярославской области экологический надзор провел 1159 проверок Фото: Правительство Ярославской области

Прокуратура Красноперекопского района после сообщений ярославцев о выбросах с асфальтобетонного завода провела там проверку. Как сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования, нарушения были выявлены. В отношении директора предприятия возбуждены административные дела.

С начала этого года в Ярославской области экологический надзор провел 1159 проверок, в том числе, и по сообщения жителей региона. За несколько месяцев выявлено 473 нарушения, за которые организации и ответственные лица заплатили штрафы - более 13 миллионов рублей.

О нарушения в сфере экологии можно сообщить на горячую линию департамента охраны окружающей среды и природопользования - 8(4852)40-02-30.