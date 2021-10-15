В Ярославле на Пятерке произошел пожар: "На месте работают 23 спасателя"

Спасатели справились с огнем за полчаса. Фото: группа "Ярославль Live"

15 октября около 14:30 в Ярославле на улице Автозаводская №73Б загорелся пустой склад. Пламя быстро охватило фасад здания и перешло на крышу постройки.

- На месте происшествия работают 6 пожарных машин и 23 спасателя. У здания повреждена кровля - 50 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Спасатели справились с огнем за полчаса - в 15:00 пламя было потушено. Информация о пострадавших неизвестна.