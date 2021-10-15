Житель Рыбинска осужден на пять лет за ДТП со смертельным исходом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал ранее судимого 31-летнего жителя Рыбинска виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения».

Установлено, что 9 марта текущего года мужчина, не имевший прав и находящийся в нетрезвом виде, ехал за рулем своей машины «Форд Мондео». В районе деревне Узково Рыбинского района он выехал на встречку, не успел перестроиться и врезался в автомобиль «Рено Логан». 60-летний водитель этой машины скончался на месте аварии.

Подсудимый признал свою вину, извинился перед родственниками погибшего, однако, они не приняли извинения. Посчитали, что таким образом мужчина смягчает свое положение.

- Ранее мужчина отбывал наказание в виде реального лишения свободы. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.