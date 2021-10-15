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Общество15 октября 2021 13:50

Границы Ярославля сдвинут в сторону Тутаева

На Ленинградском проспекте будут построены 17 многоэтажек
Анастасия Голубева
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Границы Ярославля сдвинут в сторону Тутаева. ФОТО: страница Максима Авдеева ВКонтакте

Границы Ярославля сдвинут в сторону Тутаева. ФОТО: страница Максима Авдеева ВКонтакте

Ярославская область получила три миллиарда рублей в виде льготных бюджетных кредитов для осуществления различных городских проектов в Ярославле, Ростове и Угличе.

Границы Ярославля будут расширены в сторону Тутаева. На пересечении Ленинградского проспекта и улицы Малой Норской построят жилой комплекс.

- Комплексная застройка территории предусмотрена в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Малая Норская. Здесь появятся 17 многоквартирных домов разной этажности, школа и детский сад, - сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.