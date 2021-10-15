В Рыбинской администрации завершили проверку в отношении сотрудников, устроивших скандал в баре

В Рыбинской администрации завершена служебная проверка в отношении двух сотрудников. ФОТО: "Явка Бар" ВКонтакте

В Рыбинской администрации завершена служебная проверка в отношении двух сотрудников – руководителя аппарата администрации Романа Кагнера и начальника отдела закупок Елены Виноградовой. В конце августа в одном из местных баров чиновники, по словам директора этого бара, вели себя неподобающе и угрожали закрыть заведение, так как им не понравилась музыка и обслуживание.

После того как жалоба Анны Рыжовой на поведение сотрудников администрации появилась в социальных сетях и ее подхватили СМИ, глава Рыбинска Денис Добряков велел провести служебную проверку. На это время Роман Кагнер и Елена Виноградова от работы были отстранены.

И вот стали известны результаты проверки:

- Принято решение о дисциплинарном взыскании. Руководителю аппарата администрации и начальнику отдела закупок вынесен выговор с занесением в личное дело.