Жительница Ярославля ударила ножом себя и сожителя, который ее избил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летняя ранее судимая жительница Ярославля обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью сожителю. По версии следствия, в мае этого года они вместе распивали алкоголь дома. Позже у них завязалась ссора на почве ревности, и мужчина избил свою собутыльницу. В ответ на это, женщина ударила обидчика ножом в грудь. Осознав, что она сделала, подсудимая нанесла ножевые ранения себе и вызвала скорую помощь.

- Ранее женщина была осуждена к реальному лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Судимость в настоящее время не погашена, в связи с чем действия подсудимой образуют опасный рецидив преступлений, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Суд приговорил женщину к 3 годам 4 месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.