70-летний ярославец отдал деньги мошенникам, чтобы «спасти сына» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Заволжского района Ярославля обратился 70-летний мужчина и сообщил о том, что стал жертвой телефонных мошенников. Он рассказал, что на домашний телефон ему позвонил неизвестный и представился сыном пенсионера. Злоумышленник сказал, что стал виновником ДТП и для большей убедительности передал трубку липовому сотруднику полиции, который подтвердил происходящее. Для решения вопроса с «пострадавшими в аварии» требовались деньги.

Неизвестные дали указания 70-летнему ярославцу, он оформил два кредита и передал 50 тысяч рублей мошеннику.

- По данному факту полицией по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.