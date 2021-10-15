В Рыбинске на ремонт детской городской больницы потратили 7 миллионов рублей Фото: Правительство Ярославской области

В консультативно-диагностическом центре Рыбинской детской больницы проведен капитальный ремонт кровли и кабинетов на третьем этаже. На это обновление было потрачено более семи миллионов рублей.

- Также для лечебного учреждения будет закуплено современное медицинское оборудование. В прошлом году был установлен и введен в эксплуатацию стационарный цифровой рентгеновский аппарат в консультативно-диагностическом центре. В этом году приобретены автоматические рефкератометры в детские поликлиники больницы. Стоимость приборов для проверки зрения – более одного миллиона рублей, - сообщили в правительстве Ярославской области.