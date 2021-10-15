В Ярославле расторгли контракт с компанией, которая занималась реконструкцией трамвайного депо

На организацию из Брянска, которая занималась реконструкцией депо в Ярославле, будут подавать в суд Фото: Мэрия Ярославля

«Яргорэлектротранс» расторгает контракт с компанией «Брянскагропромпроект», которая занималась реконструкцией трамвайного депо на Ленинградском проспекте. Его было необходимо переоборудовать под троллейбусное депо, однако, в установленные сроки подрядчик не уложился.

- Организация произвела демонтаж старых конструкций цеха, после чего должна была приступить к работам по облицовке здания. Но из-за подорожания строительных материалов возникли проблемы. Завершить работы в установленный срок не удалось. Две недели назад мы направили подрядчику документы о расторжении контракта, но ответа не получили, - пояснил директор АО «ЯрГЭТ» Сергей Завьялов.

20 октября ярославская сторона сможет полностью расторгнуть соглашение с брянской фирмой, подать на нее в суд и выставить штрафы. После этого будет составлена новая смета реконструкции депо и проведен повторный аукцион.

В депо в Дзержинском районе будут переведены 22 троллейбуса маршрутов №7 и №8, рассматривает вопрос перевода части троллейбусов №3 и №4.