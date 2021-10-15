В Ярославле перенесут пешеходный переход на Красной площади у корпуса университета

«Зебру» со светофором сделают рядом с домом с аркой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Ярославля приняла решение перенести пешеходный переход, который сейчас находится на Красной площади напротив входа в корпус Демидовского университета.

Переход планируют сделать на улице Советской у дома с аркой и оборудовать «зебру» светофором.

- Место выбрано с учетом требований ПДД, по которым обходить общественный транспорт нужно сзади. Проект согласован с ГИБДД. Светофор на улице Советской устанавливается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», - уточнили в мэрии города.