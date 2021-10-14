Онкологических пациентов из Рыбинска будут госпитализировать в клинику Ярославля. ФОТО: группа "Здравоохранение. Ярославская область" ВКонтакте

В департаменте здравоохранения Ярославской области разработали механизм работы с онкологическими больными Рыбинска.

Жители Рыбинска с онкологией планируют госпитализировать в областную больницу Ярославля.

- Их транспортировка будет проводиться машинами, выделенными территориальным Фондом ОМС, - уточнили в департаменте.

Для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями будет работать дневной стационар на базе рыбинской городской больницы №1. Там же можно пройти и курсы терапии, в том числе противоопухолевой.

Из-за перепрофилирования коек в хирургическом и гинекологическом отделениях, помощь их пациентам также будет оказываться на базе Рыбинской городской больницы №1. Кроме этого пациентам не придется выезжать за пределы города и для прохождения гемодиализа, процедура проходит в обычном режиме по привычным адресам.

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