В Ярославской области торговая фирма накопила более 100 штрафов за нарушение ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославские судебные приставы взыскали с торговой фирмы штрафы за 108 нарушений ПДД. Однако организация перед этим не торопилась оплачивать их.

Водители торговой фирмы в Ярославле на протяжении долгого времени нарушали правила дорожного движения, превышая допустимую скорость. Инциденты были зафиксированы, но фирма штрафы не хотела оплачивать. Судебные приставы взяли ситуацию на свой контроль. О возбуждении исполнительного производства организации сообщили. Им был предоставлен срок для добровольной оплаты штрафов.

- Осознав, что дальнейшее промедление с оплатой обернется штрафными санкциями, организация предпочла более не откладывать уплату задолженности. Вскоре после уведомления о возбуждении исполнительных производств фирма выплатила полную сумму долга, которая превысила 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.