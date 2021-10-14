В Ярославской области маленькие дети играли на железной дороге

Местные жители нашли двоих детей 5-и и 6-и лет, играющих на железной дороге. Фото: группа "Ярославль Live"

В поселке Козьмодемьянск Ярославской области местные жители нашли двоих детей 5-и и 6-и лет, играющих на железной дороге. Оказалось, что малыши остались без присмотра взрослых и ушли гулять далеко от дома.

- Малыши воспитываются в многодетной семье, в которой восемь детей. Брат с сестрой, оставшись без родительского контроля пошли гулять и ушли от дома более, чем на километр. Отец семейства в это время находился на работе, - сообщили в ПДН на транспорте.

В Северном линейном управление МВД России на транспорте сообщили, что в отношении матери, которая должна была следить за детьми составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Документ направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.