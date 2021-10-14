«Россети Центр Ярэнерго»: хищение энергооборудования уголовно наказуемо

В сельской местности Даниловского района злоумышленники срезали площадки обслуживания на 26 комплектных трансформаторных подстанциях. Фото: филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Энергетики филиала «Россети Центр Ярэнерго» напоминают, что хищение энергооборудования и приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, к которым относятся и энергообъекты – уголовное правонарушение. Повреждение конструктивных элементов, замков, запирающих устройств и ограждений становятся причиной аварийных ситуаций, в результате которых социальные объекты, предприятия и жители могут остаться без электроэнергии. Кроме того, сами злоумышленники подвергают свою жизнь серьезной опасности.

В сентябре 2021 года в сельской местности Даниловского района злоумышленники срезали площадки обслуживания на 26 комплектных трансформаторных подстанциях (КТП). Есть случаи, когда похищали не только площадки, но и ограды. Воры действовали в основном по ночам, использовали специальное оборудование, автотранспорт. В настоящее время по всем фактам хищений проводится тщательная проверка с участием правоохранительных органов и службы безопасности «Ярэнерго» для установления похитителей и привлечения их к уголовной ответственности. В соответствии со ст. 158 УК РФ эти преступления квалифицируются как кража и караются серьезным штрафом, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Нанесенный ущерб с учетом ремонтно-восстановительных работ составляет около 260 тыс. рублей. Но гораздо важнее то, что без опорных площадок обслуживание пострадавших трансформаторных подстанций будет занимать больше времени. Пока не закуплены и не установлены новые площадки, бригадам при осмотре КТП придется пользоваться приставными лестницами, что в итоге может повлиять на скорость восстановления электроснабжения при аварии.

Энергетики призывают всех, кому становится известно о воровстве и вандализме на энергообъектах, хищениях электроэнергии и других противоправных действиях сообщать об этом в полицию или по круглосуточному телефону прямой линии 8-800-220-0-220.

- Очень важно, чтобы население было заинтересовано помогать электросетевым компаниям и правоохранительным органам в профилактике хищений энергооборудования. Это поможет предотвращать случаи травматизма и поддерживать надежное электроснабжение потребителей Ярославской области, – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.