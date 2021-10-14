В Ярославской области проверили состояние моста в Любимском районе Фото: Прокуратура Ярославской области

Сотрудники прокуратуры Любимского района вместе со специалистом инспекции строительного надзора выезжали на пешеходный мост через реку Обнора. В конструкции найдены неисправности – часть несущих сооружений разрушаются, деревянный настил в отдельных местах пришел в негодность, а также спуск на мост находится в плохом состоянии.

- По результатам проверки прокурор района внес в адрес главы администрации городского поселения Любим представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной собственности, которое в настоящее время не рассмотрено, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Устранение выявленных нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.