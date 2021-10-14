Бурмакинская районная больница №1 Ярославской области стала участником многомиллиардного проекта

Машины повышенной проходимости, это большой плюс, особенно в сельской местности. Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

Бурмакинская районная больница №1 обслуживает треть населения Некрасовского района Ярославской области, а это около пяти тысяч жителей. Машины, на которых медиков возят к пациентам и, наоборот, заболевших в медучреждения - уже давно устарели. Технике более 16 лет.

Недавно больница №1 стала участницей программы по модернизации системы здравоохранения ярославского региона. На проект будет направлено более 5 миллиардов рублей.

– Новые «Газели» мы ждали и очень рады такому приобретению. Они заменят устаревшие УАЗы, которым больше 16 лет, – рассказала главный врач Бурмакинской районной больницы №1 Галина Анисимова. – Машины повышенной проходимости, это большой плюс, особенно в сельской местности. С их помощью мы будем доставлять медиков к пациентам и, наоборот, пациентов – в лечебные учреждения. Также очень важно, что в этих машинах мы можем проводить плановую транспортировку маломобильных больных в лежачем положении в комфортных для них условиях. Кроме этого, до конца года мы ждем один автомобиль скорой помощи.

Также в 2021 году для больницы закупят оборудование почти на 15 миллионов рублей. Уже сейчас в медучреждение поступил кольпоскоп стоимостью более 187 тысяч рублей. Аппарат используют в гинекологии для оценки состояния органов женской половой системы и раннего выявления онкопатологий. Кроме Бурмакинской районной больницы №1 в проекте по модернизации участвуют лечебные учреждения Некрасовского, Борисоглебского, Даниловского, Переславского, Любимского, а также других районов.