Глава Рыбинска собирается обсудить с жителями судьбу больницы водников. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В соцсетях общественники Рыбинска забили тревогу о том, что больницу водников на улице Бурлацкой собираются сносить. Глава города Денис Добряков опроверг эту информацию и сообщил жителям о том, что историческое здание сохранят.

- Предлагаю в ближайшее время встретиться и вместе решить, какое назначение могли бы иметь эти здания, как будем работать с потенциальными инвесторами, какие еще могут быть источники финансирования. Есть интересные предложения и от некоммерческих организаций, и от бизнеса. Но в любом случае типового подхода к этому объекту быть не должно. Это наше уникальное наследие, которое надо хранить, - отметил Денис Добряков.