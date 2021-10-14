В Рыбинске отремонтируют две улицы: Карякинскую и Черкасова

В Рыбинске отремонтируют две улицы. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске начался ремонт двух дорог на улицах Карякинской и Черкасова. Подрядчик – компания «РУМСР» - уже приступила к работам.

На «убитый» участок улицы Карякинской жаловались и водители, и пешеходы. Кроме того, после благоустройства Карякинского парка возникла проблема с парковками. На участке от Луначарского до Пушкина специалисты уже провели геодезическую съемку и начала разработку грунта.

- По проекту подрядчик должен уложить новый асфальт, сделать тротуары со стороны офисов и большой парковочный карман со стороны парка, установить дорожные знаки и нанести разметку, - пояснил директор МБУ «Управление городского хозяйства» Дмитрий Защепенков.

Также будет отремонтирован участок в районе военкомата от улицы Гоголя до Румянцевской. После ремонта там изменится схема движения транспорта.

Идут ремонтные работы и на улице Моторостроителей в районе улицы Черкасова. Дорожники готовят участок к укладке асфальта.