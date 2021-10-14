В Ярославле пенсионерка осталась одна в подвале

В подвале женщина упала на пол и не смогла встать. Фото: "Центр гражданской защиты" города Ярославля.

В Ярославле на улице Магистральной пенсионерка решила спуститься в подвал своего дома за овощами, но женщине внезапно стало плохо. Женщина упала на пол и не смогла встать, но у нее хватило сил докричаться до соседей.

- Ее призывы о помощи услышала соседка, вызвала спасателей. Спустившись к пострадавшей, спасатели убедились, что серьезных травм, к счастью, она не получила и подняли ее из подполья, - сообщили в "Центре гражданской защиты" города Ярославля.

Оказалось, что в подполье пенсионерка была всего двадцать минут. От медицинской помощи она отказалась - сказала, что чувствует себя хорошо.