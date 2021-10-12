Суд Ростовского района арестовал похитительницу ребенка на два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовский районный суд арестовал девушку, которая в субботу, 9 октября, увезла 3-летнего мальчика от мамы в неизвестном направлении.

- Жительнице Костромской области, обвиняемой по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 9 декабря 2021 года, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

3-летний Ростислав пропал днем 9 октября. Мама написала заявление в полицию, на поиски ребенка кинули все силы и правоохранительные органы, и волонтеры. С кем мальчик уехал, было известно: его увезла 18-летняя девушка, с которой мать малыша познакомилась накануне и оставила ночевать у себя дома.

Задержали похитительницу с ребенком уже вечером на автозаправке недалеко от вокзала в Ростове. Как рассказал источник КП, девушка собиралась везти малыша в торговый центр в Ярославль, по другой версии – в Москву на карусели.

Расследование уголовного дела продолжается, его взял на контроль прокурор Ярославской области.