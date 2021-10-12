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Происшествия12 октября 2021 9:20

В центре Ярославля загорелся автобус

Пламя задело машину, припаркованную рядом
Полина Вачнадзе
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Автобус загорелся в центре Ярославля. Скриншот с видео, "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Автобус загорелся в центре Ярославля. Скриншот с видео, "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле на проспекте Октября вечером 11 октября загорелся автобус. По словам очевидец, пассажиров в нем не было, а водитель выскочил из кабины, как только заметил огонь в моторном отсеке.

- Автобус остановился на светофоре у Дворца молодежи и загорелся. Рядом стояла припаркованная машина, она, вроде, тоже сильно пострадала, - рассказывают очевидцы.

Во время пожара никто не пострадала, а центр города встал в огромную пробку, которая началась от Красной площади.