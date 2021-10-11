Ярославские тусовщики устроили вечеринку в центре города: "В отдел полиции доставлены 16 человек"

Против 25-летнего организатора "тусовки" могут возбудить административное производно. Фото: strelka.yaroslavl

8 октября жители Ярославля устроили вечеринку на улице Первомайской после того, как бары закрыли в 2:00 из-за коронавирусных ограничений. Толпа водителей громко включила музыку в своих машинах, зажгла дымовые шашки и даже устроила авто-дрифт в центре города.

- На место происшествия выехали подразделения полиции и Росгвардии. В отдел полиции для разбирательства доставлены 16 человек. В отношении нескольких из них составлены протоколы об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Против 25-летнего организатора "тусовки" могут возбудить административное производно. Сейчас полиция занимается этим вопросом.