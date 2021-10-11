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Происшествия11 октября 2021 16:51

Под Ярославлем столкнулись и загорелись машины: один человек погиб

Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик
Полина Вачнадзе
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Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня, 11 октября, в Ярославском районе между деревнями Климовское и Еремеево произошло ДТП. По словам очевидцев, легковая машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

- Столкнулись ЗИЛ и «Лада Веста». В результате ДТП легковой автомобиль загорелся, его водитель погиб на месте. Личность погибшего устанавливается, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.