Под Ярославлем столкнулись и загорелись машины: один человек погиб

Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня, 11 октября, в Ярославском районе между деревнями Климовское и Еремеево произошло ДТП. По словам очевидцев, легковая машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

- Столкнулись ЗИЛ и «Лада Веста». В результате ДТП легковой автомобиль загорелся, его водитель погиб на месте. Личность погибшего устанавливается, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.