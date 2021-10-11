Маршрут школьного автобуса в Гаврилов-Ямском районе продлили по решению суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Гаврилов-Ямского района Ярославской области после обращения местного жителя провела проверку по поводу того, что школьники небезопасно добираются до остановки транспорта.

Установлено, что около станции Коромыслово Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района живет восемь детей школьного возраста. Но при этом школьный автобус, который должен их забирать, идет только до остановки, которая расположена в 700 метрах от того места, где живут дети. Школьники шли до транспорта по обочине дороги, где часто бывает поток машин.

- По результатам проверки прокуратура района направила исковое заявление в суд с требованием обязанности принять меры к продлению маршрута школьного автобуса. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. По решению суда в маршрут внесены соответствующие изменения, администрация района оборудовала посадочную площадку для пассажиров на въезде в населенный пункт.