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Общество11 октября 2021 15:00

Маршрут школьного автобуса в Гаврилов-Ямском районе продлили по решению суда

Раньше детям приходилось идти 700 метров до остановки
Анастасия Голубева
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Маршрут школьного автобуса в Гаврилов-Ямском районе продлили по решению суда

Маршрут школьного автобуса в Гаврилов-Ямском районе продлили по решению суда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Гаврилов-Ямского района Ярославской области после обращения местного жителя провела проверку по поводу того, что школьники небезопасно добираются до остановки транспорта.

Установлено, что около станции Коромыслово Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района живет восемь детей школьного возраста. Но при этом школьный автобус, который должен их забирать, идет только до остановки, которая расположена в 700 метрах от того места, где живут дети. Школьники шли до транспорта по обочине дороги, где часто бывает поток машин.

- По результатам проверки прокуратура района направила исковое заявление в суд с требованием обязанности принять меры к продлению маршрута школьного автобуса. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. По решению суда в маршрут внесены соответствующие изменения, администрация района оборудовала посадочную площадку для пассажиров на въезде в населенный пункт.